اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

في الشهر الثامن عشر لتطبيق «زيرو جمارك»

«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 3,9 مليار جنيه في يونيو الماضي

الخميس، 09 يوليه 2020 09:01 ص
«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 3,9 مليار جنيه في يونيو الماضي
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يونيه الماضي، وهو الشهر الثامن عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 3 مليارات و905 ملايين جنيه، تم تحصيل مليار و167 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 7030 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار و157 مليون جنيه خلال شهر يونيه الماضي، وتم تحصيل نحو 679 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و105 ملايين جنيه.
أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 2123 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 807 ملايين جنيه خلال يونيه الماضي، وتم تحصيل 247 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 48 مليون جنيه.
أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 806 رسائل قطع غيار سيارات خلال يونيه الماضي بقيمة بلغت 941 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 101 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 20 مليون جنيه.
 
 

جمارك

سيارات

وزير المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الجمعة والسبت.. والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الجمعة والسبت.. والعظمى بالقاهرة 35

رئيس امتحانات الثانوية يحسم مصير شكاوى الطلاب من الفيزياء مع مشرفى التقدير

رئيس امتحانات الثانوية يحسم مصير شكاوى الطلاب من الفيزياء مع مشرفى التقدير

محمد صلاح على بعد 3 أهداف من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح على بعد 3 أهداف من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك

شوبير يكشف حقيقة توقيع صالح جمعة ورمضان صبحى للزمالك

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

5 أسباب تكشف سر تراجع معدل التضخم الشهرى فى شهر يونيو (-0.1%)

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

السكة الحديد: استمرار توفير كمامات بشبابيك الحجز ومنع دخول المحطات بدونها

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الاستاتيكا اليوم

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

الداخلية تزيل تعديات أملاك الدولة والزراعات

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 96 متهما بـ"فض رابعة"

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

التضامن تواصل صرف معاش من يتقاضون 2000 حتى 3000 جنيه لليوم الثانى

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

كوكب الزهرة يصل لذروة لمعانه فجر الجمعة ويشاهد بالعين المجردة كقطعة من الألماس

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

إنشاء 415 مدرسة بالشرقية بينهم المتفوقين واليابانية فى 6 سنوات تكلفة 2 مليار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة