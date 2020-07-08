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60 ألف قناع لمكافحة كورونا من كوريا لبعثتى حفظ السلام في جنوب السودان والكونغو

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:40 م
60 ألف قناع لمكافحة كورونا من كوريا لبعثتى حفظ السلام في جنوب السودان والكونغو قوات حفظ السلام - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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أعربت الأمم المتحدة عن تقديرها للمساهمة الكورية وهى 60 ألف قناع لمكافحة وباء الفيروس التاجي في بعثتين من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهم بعثة جنوب السودان وبعثة جمهورية الكونغو.

وأشار متحدث الأمم المتحدة "نتطلع إلى الاجتماع الوزاري لحفظ السلام الذي ستستضيفه البلاد في عام 2021. وقد أبلغت البعثة الدائمة الأمين العام أنها ستعقد في الفترة من 8 إلى 9 أبريل في العاصمة الكورية، لافتا أنه من الواضح أنه عرضة للتغييرات بسبب تداعيات كورونا "

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه لا تزال استجابة بعثاتنا لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى كوفيد-19 مسترشدة بأربعة أهداف رئيسية: حماية موظفينا وقدرتهم على مواصلة العمليات الحرجة؛ للمساعدة في احتواء وتخفيف انتشار الفيروس وضمان أن شعبنا ليس ناقلًا للعدوى؛ ودعم السلطات الوطنية، قدر الإمكان، في تصديها للفيروس؛ وبطبيعة الحال، للمساعدة في حماية المجتمعات الضعيفة."

 

 


كورريا

حفظ السلام

الامم المتحدة

جنوب السودان

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