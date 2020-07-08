6 مستشفيات بالإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمجلس الشيوخ

الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتورخالد جمال عبد الغنى ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ،أن مستشفيات المحافظة بدأت اليوم فى استقبال راغبى الترشح فى عضوية مجلس الشورى لإجراء الكشف الطبى اللازم كشرط من شروط الترشح.

وأوضح الدكتور جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ،فى بيان له اليوم أن المستشفيات المشاركة هى مستشفيات العامرية العام ورأس التين العام والجمهورية العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، ومستشفتى القبارى العام وشرق المدينة التابعتين لأمانة المراكز المتخصصة ، علاوة على المجلس الطبى العام بالإسكندرية

من جانبه قال الدكتورعماد خلف ،مدير عام الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، أن إجراء الكشف الالكلينيكى وسحب العينات لتحليل المخدرات يتم بالمستشفيات المحددة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا ، فى حين يتم كشف الصحة النفسية بمقر المجلس الطبى العام بالمنشية من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء ،

وأوضح "خلف" أن إجمالى تكلفة الكشف الطبى المحددة من قبل وزارة الصحة هى مبلغ 2850 جنيه مشيرا إلى أن المجلس الطبى العام سيقوم باخطار المتقدمين بنتيجة الكشف الطبى خلال 72 ساعة من تاريخه

وتجرى الاستعدادات على قدم وساق لانعقاد مجلس الشيوخ فى الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح فى 11 يوليو الجاري، على أن تجرى فى الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.