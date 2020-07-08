اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 04:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 معلومات عن التأمين الهندسى تعرف عليها

الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:00 ص
5 معلومات عن التأمين الهندسى تعرف عليها مشروعات بناء
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يلعب التأمين الهندسى دوراً كبيرا في تحفيز  العديد من الصناعات ومنها صناعة التشييد والبناء ولم تكن العديد من مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة أن تتحقق بدون التغطية التأمينية المناسبة لها، بالاضافة الي أحتياج الكثير من اصحاب المشاريع والمشغلون لحماية أنفسهم من أنواع الخسائر المختلفة التي يمكن أن تنشأ بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم.
 
1-يعرف التأمين الهندسى بأنه نوع من أنواع تأمين الممتلكات، يقوم على تأمين المشروعات والمعدات والماكينات.
 
2-يغطى جميع الأخطار التى تتعرض لها الممتلكات المؤمنة باختلاف أنواع هذه الممتلكات وطبيعة العمل بها.
 
3- تشمل أنواع التأمين الهندسى تغطية كل أخطار المقاولين وتغطى الأضرار والخسائر التى تقع أثناء بناء المشاريع الهندسية التى تبنى فى موقع العمل، وتغطية تأمين كل أخطار النصب وتغطى الأضرار والخسائر التى تقع أثناء إنشاء المشاريع الهندسية الصناعية التي تتضمن تجهيز، ووضع الآلات وأجهزة التصنيع فى غير موقع النصب، إضافة إلى عطب الماكينات ومعدات المشروع وأعمال التركيب، وتأمين الأجهزة الإلكترونية، والتأمين العشرى.
 
4-تعود أهمية التأمين الهندسى إلى أهمية إلتزام المقاولين بالتأمين على المشاريع الإنشائية التى ينفذونها بما يضمن عدم تعثرها أو التأخر فى  تنفيذها، من خلال قيام التأمين بتغطية هذه الأخطار ودفع التعويضات اللازمة لذلك.
 
5- تأمينات عطل الآلات وفقد الأرباح تغطي  أي حوادث ينتج عنها تلف للآلات والمعدات المؤمن عليها بشرط ان يكون هذا الحادث مفاجئًا وغير متوقع ويبدأ هذا التأمين فور الانتهاء من التجارب ويغطي هذا التأمين الآلات والمعدات أثناء عملها او راحتها أو أثناء تنظيفها وفكها بغرض عمل العمرات أو أثناء نقلها من مكان إلى آخر داخل الأعيان المؤمن المحددة بالوثيقة أو أثناء إعادة تركيبها.

تأمين

تأمين هندسى

شركات التأمين

شركات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 نصائح من المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل ما تدفع الفاتورة الجديدة

6 نصائح من المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل ما تدفع الفاتورة الجديدة

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة