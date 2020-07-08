5 معلومات عن التأمين الهندسى تعرف عليها

كتب حسام الشقويرى

يلعب التأمين الهندسى دوراً كبيرا في تحفيز العديد من الصناعات ومنها صناعة التشييد والبناء ولم تكن العديد من مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة أن تتحقق بدون التغطية التأمينية المناسبة لها، بالاضافة الي أحتياج الكثير من اصحاب المشاريع والمشغلون لحماية أنفسهم من أنواع الخسائر المختلفة التي يمكن أن تنشأ بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم.

1-يعرف التأمين الهندسى بأنه نوع من أنواع تأمين الممتلكات، يقوم على تأمين المشروعات والمعدات والماكينات.

2-يغطى جميع الأخطار التى تتعرض لها الممتلكات المؤمنة باختلاف أنواع هذه الممتلكات وطبيعة العمل بها.

3- تشمل أنواع التأمين الهندسى تغطية كل أخطار المقاولين وتغطى الأضرار والخسائر التى تقع أثناء بناء المشاريع الهندسية التى تبنى فى موقع العمل، وتغطية تأمين كل أخطار النصب وتغطى الأضرار والخسائر التى تقع أثناء إنشاء المشاريع الهندسية الصناعية التي تتضمن تجهيز، ووضع الآلات وأجهزة التصنيع فى غير موقع النصب، إضافة إلى عطب الماكينات ومعدات المشروع وأعمال التركيب، وتأمين الأجهزة الإلكترونية، والتأمين العشرى.

4-تعود أهمية التأمين الهندسى إلى أهمية إلتزام المقاولين بالتأمين على المشاريع الإنشائية التى ينفذونها بما يضمن عدم تعثرها أو التأخر فى تنفيذها، من خلال قيام التأمين بتغطية هذه الأخطار ودفع التعويضات اللازمة لذلك.

5- تأمينات عطل الآلات وفقد الأرباح تغطي أي حوادث ينتج عنها تلف للآلات والمعدات المؤمن عليها بشرط ان يكون هذا الحادث مفاجئًا وغير متوقع ويبدأ هذا التأمين فور الانتهاء من التجارب ويغطي هذا التأمين الآلات والمعدات أثناء عملها او راحتها أو أثناء تنظيفها وفكها بغرض عمل العمرات أو أثناء نقلها من مكان إلى آخر داخل الأعيان المؤمن المحددة بالوثيقة أو أثناء إعادة تركيبها.