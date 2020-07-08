اليوم السابع
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5 أكلات تفرز هرمون السعادة مهمة فى زمن الكورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:00 ص
5 أكلات تفرز هرمون السعادة مهمة فى زمن الكورونا السعادة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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بعد انتشار الوباء العالمى فيروس كورونا يعانى الكثيرون من الاكتئاب والتوتر الشديد، فحتى الآن لا نعرف متى سينتهى الوباء ويحاول الكثيرون التأقلم مع الوضع، وحسب ما ذكره موقع scoopempire فإن هناك بعض الأكلات التى ترفع هرمون السعادة  وتحد من الاكتئاب والتوتر وهى:

 

اكلات ترفع هرمون السعادة وتعالج الاكتئاب
 

 

السبانخ
 

 

تحتوى السبانخ على مركب فينيل إيثيل أمين،  وبعض المواد الكيميائية المستخدمة فى علاج الاكتئاب، كما انها تحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والعدوى.

 

البيض

يحتوي البيض على  التربتوفان  وهى معززات هرمون السعادة كما أنها تحتوي على الكولين  وهو عنصر غذائي إلزامي يساعد في تعزيز الحالة النفسية ومحاربة الاكتئاب.

الاسماك

يُنصح بشدة بتناول الأسماك بضعة أيام في الأسبوع ، وخاصة الأسماك ذات التركيزات العالية من O mega-3 .  ، حيث انها تفرز زيوت السمك هذه الأحماض الدهنية التي تساعد في استقرار أدمغتنا، كما أن أوميغا 3 صحي للغاية لبشرتك وشعرك وأيضا.

 

الشيكولاتة الداكنة

من المعروف ان الشيكولاتة الداكنة تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتساعد على الحد من الاكتئاب والتوتر كما تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

 

المكسرات

تعتبر معظم المكسرات مثل الجوز والبندق واللوز مصدرًا غنيًا لهرمون السعادة ، السيروتونين كما أن الكثير منها يحتوي على نسبة عالية من زيت أوميغا 3 الذى يعزز صحة الدماغ والحالة النفسية.

 


السعادة

كورونا

صحة

الصحة

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هرمون السعادة

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