اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 02:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 أسباب لتثبيت أسعار البنزين لثلاثة أشهر.. تعرف عليها

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:18 م
5 أسباب لتثبيت أسعار البنزين لثلاثة أشهر.. تعرف عليها بنزين - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جاءت قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، والتي تم الإعلان عنها اليوم بعد اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2020، وجاء تلك القرار لعدد من الأسباب منها ما يلي:
 
1- أن توصيات اللجنة جاءت  فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال الفترة أبريل / يونيو 2020.
 
2- حدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة.
 
3- اطلاع اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع (يوليو / سبتمبر 2020)، مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع أبريل / يونيو 2020. 
 
4- الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى.
 
5- الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية يجنبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية.

البترول

البنزين

أسعار البنزين

السولار

لجنة التسعير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة