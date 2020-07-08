5 أسباب لتثبيت أسعار البنزين لثلاثة أشهر.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

جاءت قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، والتي تم الإعلان عنها اليوم بعد اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2020، وجاء تلك القرار لعدد من الأسباب منها ما يلي:

1- أن توصيات اللجنة جاءت فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة، خاصة خلال الفترة أبريل / يونيو 2020.

2- حدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة.

3- اطلاع اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع (يوليو / سبتمبر 2020)، مقارنة بالأسعار التى سادت فى الربع أبريل / يونيو 2020.

4- الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى.

5- الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية يجنبها أثر التذبذبات الكبيرة فى الأسعار العالمية.