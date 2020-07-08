49 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية لمساعدة مليون شخص في أفغانستان

كتبت - هند المغربي

تلقى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مساهمة جديدة بقيمة 49 مليون دولار أمريكي، من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن البرامج التي تساعد على تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمعات الضعيفة في البلاد.

من خلال هذه المساهمة سيتم توزيع الأغذية والتحويلات النقدية - إلى ما يقرب من مليون شخص، بما في ذلك المجتمعات المتضررة من النزاعات والمخاطر الطبيعية، وكذلك الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات ".

قال بيتر ناتييلو، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أفغانستان: "إن تقديم المساعدة الغذائية للأسر الأكثر ضعفاً خلال هذه الأوقات غير المستقرة أمر مهم.

قال روبرت كاسكا ، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بأفغانستان والموظف المسؤول: "تأتي هذه المساهمة في وقت حرج يواجه فيه ما يقدر بنحو 4 ملايين شخص نقصًا حادًا في الغذاء في جميع أنحاء البلاد".

وأشار البرنامج إلى أنه قبل كوفيد-19 ، كانت خطة برنامج الأغذية العالمي تصل إلى 7.2 مليون شخص من خلال عملياتنا القطرية ؛ ولكن الآن ، يحتاج 3 ملايين شخص إضافي إلى دعمنا نتيجة الوباء.