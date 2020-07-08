اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

49 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية لمساعدة مليون شخص في أفغانستان

الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:11 م
49 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية لمساعدة مليون شخص في أفغانستان المتضررين فى افغانستان - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مساهمة جديدة بقيمة 49 مليون دولار أمريكي، من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن البرامج التي تساعد على تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمعات الضعيفة في البلاد.

من خلال هذه المساهمة سيتم توزيع الأغذية والتحويلات النقدية - إلى ما يقرب من مليون شخص، بما في ذلك المجتمعات المتضررة من النزاعات والمخاطر الطبيعية، وكذلك الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات ".

قال بيتر ناتييلو، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أفغانستان: "إن تقديم المساعدة الغذائية للأسر الأكثر ضعفاً خلال هذه الأوقات غير المستقرة أمر مهم.

قال روبرت كاسكا ، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بأفغانستان والموظف المسؤول: "تأتي هذه المساهمة في وقت حرج يواجه فيه ما يقدر بنحو 4 ملايين شخص نقصًا حادًا في الغذاء في جميع أنحاء البلاد".

وأشار البرنامج إلى أنه قبل كوفيد-19 ، كانت خطة برنامج الأغذية العالمي تصل إلى 7.2 مليون شخص من خلال عملياتنا القطرية ؛ ولكن الآن ، يحتاج 3 ملايين شخص إضافي إلى دعمنا نتيجة الوباء.

 

 


الاغذية العالمى‏

الامم المتحدة

افغانستان

الوكالة الامريكية للتنمية الدولية

ر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

التعليم: حذف سؤال الفيزياء للثانوية العامة حال إثبات العينة صعوبة الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة