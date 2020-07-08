3 آلاف لاجئ من الكونغو يصلون أوغندا خلال يومين

كتبت - هند المغربي

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 3000 لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية وصلوا إلى أوغندا في الفترة ما بين خلال يومين في وقت افتتاح مؤقت لنقطتي عبور حدوديتين في شمال غرب أوغندا.

حيث قدمت المفوضية وشركاؤها المواد الأساسية ، بما في ذلك الخيام وخزانات المياه والمراحيض وغيرها لمساعدة اللاجئين الواصلين حديثاً.

ورحبت المفوضية بالقرار الذي اتخذته حكومة أوغندا للسماح لمجموعة اللاجئين بدخول البلاد وتلقي المساعدة المنقذة للحياة، فضلاً عن الحماية.

وتقول وكالة اللاجئين إن هذا الجهد يوضح كيف يمكن للدول ، من خلال الحجر الصحي والفحوص الصحية وغيرها من التدابير ، أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي أثناء الوباء بينما تحد في الوقت نفسه من احتمال انتقال الفيروس.