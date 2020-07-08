10 نصائح للمشتبه فى إصابتهم بكورونا من منظمة الصحة العالمية.. إنفوجراف

كتب هيثم سلامة

وجه مكتب منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط عددا من النصائح للمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، من خلال "إنفوجراف" عبر حسابه موقع تويتر.

وجاء الإنفوجراف تحت عنوان "الحجر الصحى للمشتبه في إصابتهم بكوفيد - 19"، وأكد ضرورة البقاء في المنزل في غرفة منفصلة عن الآخرين دون استقبال زوار أو في أحد المراكز المخصصة للحجر الصحى، وضرورة الاستراحة وشرب السوائل وتناول الطعام الصحى، والتواصل مع الأهل والأصدقاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية، ومراقبة الأفراد حالتهم الصحية تحسبا لأعراض مثل الحمى أو السعال أو الإعياء.

نصائح خلال فترة الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بمرض #كوفيد_19. pic.twitter.com/k54EQFieoX

— WHO EMRO (@WHOEMRO) July 8, 2020

وشدد على أنه في حال ظهور أي من الأعراض، ضرورة اتباع إرشادات الجهة الصحية الوطنية، وإذا وجدت صعوبة في التنفس، فالتمس الرعاية الطبية فورا.



نصائح خلال فترة الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بمرض كورونا .

وأكدت منظمة الصحة ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة أو التجمعات الدينية وأماكن العبادة الأخرى، وعدم ركوب سيارات الأجرة أو الحافلات أوى أي من وسائل النقل العام الأخرى، والابتعاد عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الرياضية والتجمعات العائلة وعدم الذهاب إلى المقاهى أو المطاعم أو الأماكن الأخرى من هذا القبيل.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ولفت بيان الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و 3564 حالة وفاة.