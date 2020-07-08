اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

10 نصائح للمشتبه فى إصابتهم بكورونا من منظمة الصحة العالمية.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 يوليه 2020 11:35 م
10 نصائح للمشتبه فى إصابتهم بكورونا من منظمة الصحة العالمية.. إنفوجراف كورونا - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه مكتب منظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط عددا من النصائح للمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، من خلال "إنفوجراف" عبر حسابه موقع تويتر.

وجاء الإنفوجراف تحت عنوان "الحجر الصحى للمشتبه في إصابتهم بكوفيد - 19"، وأكد ضرورة البقاء في المنزل في غرفة منفصلة عن الآخرين دون استقبال زوار أو في أحد المراكز المخصصة للحجر الصحى، وضرورة الاستراحة وشرب السوائل وتناول الطعام الصحى، والتواصل مع الأهل والأصدقاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية، ومراقبة الأفراد حالتهم الصحية تحسبا لأعراض مثل الحمى أو السعال أو الإعياء.

 

وشدد على أنه في حال ظهور أي من الأعراض، ضرورة اتباع إرشادات الجهة الصحية الوطنية، وإذا وجدت صعوبة في التنفس، فالتمس الرعاية الطبية فورا.

نصائح خلال فترة الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بمرض كورونا .
نصائح خلال فترة الحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بمرض كورونا .

وأكدت منظمة الصحة ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة أو التجمعات الدينية وأماكن العبادة الأخرى، وعدم ركوب سيارات الأجرة أو الحافلات أوى أي من وسائل النقل العام الأخرى، والابتعاد عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الرياضية والتجمعات العائلة وعدم الذهاب إلى المقاهى أو المطاعم أو الأماكن الأخرى من هذا القبيل.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ولفت بيان الوزارة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و 3564 حالة وفاة.


الصحة العالمية

كورونا

أخبار كورونا

فيروس كورونا

إرشادات المصابين بفيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بومبيو: سنعمل مع الكونجرس لتسليم التمويل الأمريكى إلى منظمة الصحة العالمية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:08 م

جو بايدن يتعهد بالعودة لمنظمة الصحة العالمية حال فوزه بالرئاسة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 08:06 م

الصحة العالمية: فيروس كورونا يأخذ سكان العالم رهائن

الأربعاء، 08 يوليه 2020 05:33 م

واشنطن: منظمة الصحة العالمية لم تبذل ما يكفى لمنع كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 05:06 م

وزير الصحة الإيطالى: قرار ترامب بالخروج من الصحة العالمية خطأ فادح

الأربعاء، 08 يوليه 2020 05:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة