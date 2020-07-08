وفاة مراقب لجنة بالثانوية العامة بعد سقوطه تحت عجلات القطار في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

توفى اليوم، الأربعاء، مراقب بإحدي لجان الثانوية العامة، بمحافظة المنيا، كان سقط تحت عجلات قطار أثناء توجهه للجنة السادات الإعدادية بمدينة ملوي، وتقرر بتر ساقه، فيما تم نقل 5 طلاب للمستشفيات لإصابتهم بالإجهاد، وتوفى اليوم.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إخطارا من الإدارة التعليمية بملوي بإصابة المراقب "أحمد-ك-م" أخصائي اجتماعي، مقيم بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد، وتم بتر أحد ساقيه نتيجة الحادث ونقله للمستشفي، وتوفى اليوم متأثرا بإصابته.

ومن ناحيتها قال مصدر بمديرية التربية والتعليم، أنه على الفور تم تجهيز مراقب بديل للمراقب الذى توفى سواء من المراقبين الزائدين باللجان أو مراقب جديد .