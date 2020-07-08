وزير إعلام الكويت: إعلامنا يحظى بتقدير العالم وعلينا الحيطة مما يثير الفتن

إيمان حنا

أكد وزير الإعلام الكويتي، وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبرى، أن مسيرة الإعلام الكويتي ودوره الفاعل محل تقدير واحترام العالم أجمع، لما يتمتع به من مكانة دولية تعكس الواقع الإيجابي، وتقوم على قواعد مستمدة من دستور يكفل الحريات ويحترم وجهات النظر. وفق بيان صحفى.

وأشار الجبري، في كلمته الافتتاحية لملتقى الإعلام الكويتي الأول عن بعد، أن الإعلام الكويتي يقوم منذ بدايته بدوره الفاعل ومسؤولياته الوطنية في مساندة الحكومة وتقييم مسار الأداء لكل مؤسسات الدولة مستشهدا بكلمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت في إشادته بهذا الدور ، موضحا أنه يكاد لا يخلو دائما من الإشادة بدور الإعلام ومساهماته الفاعلة وتوجيه النصح والإرشاد للاعلاميين والقائمين على المؤسسات الإعلامية لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير الصفو العام أو إثارة الفتن والشائعات والمشاحنات بين أفراد المجتمع الواحد.

وأشار الجبري إلي أن مسيرة الإعلام الكويتي عززت برافد من روافد العمل الإعلامي المهم وهو الإعلام الالكتروني الذي يقوم بدور فاعل وأساسي في تعزيز مسيرة البناء والعطاء وممارسة الدور الإعلامي جنبا إلى جنب مع الوسائل الإعلامية الأخرى التي تصب جميعها في بوتقة خدمة المجتمع.

ومن جهة أخرى ، أكد المشاركون فى الملتقى الذى عقد ، عن بعد صباح اليوم، اهمية دور الشبابا فى بناء مستقبل ومسيرة الإعلام ، معتبرين أن الكويت رائدة فى الإبداع والتطوير الإعلامى .