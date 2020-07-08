وزارة الصحة: ثمرة المانجو غنية بفيتامين سي وتعزز مناعة الجسم

كتبت مريم بدر الدين

شددت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع "فيس بوك"، علي فوائد المانجو الصحية مع اقتراب موسم المانجو وبداية انتشارها في الأسواق، مؤكدة علي أنها غنية بفيتامين سي واللون الأصفر لها يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ المعزز لمناعة الجسم، والتي يحاول الجميع تقويتها بالوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن المانجو غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن من حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.

و تعتبرالمانجو من أكثر الفواكه المفضلة لدى البيوت المصرية، وابتكرت لها العديد من الاستخدامات والأشكال التى يمكن تناولها بها، وتتعدد الأصناف والاسماء للمحصول .

ويعد منتصف شهر يوليو وأغسطس هو موسم الحصاد، و تعتبرملكه الفواكه ذات قيمه غذائية عالية ،والمساحة المنزرعة تصل الي289020 فدان، كما تصدر مصر المانجو إلى بعض الدول العربية والأوروبية، فهى ذات اهميه اقتصاديه كبيره وتحتل المرتبة الثانية في المساحة بعد الموالح.

وتتركز زراعه المانجو في مصر في محافظة الإسماعيلية نحو107491فدان ،ومحافظه الشرقيه27831 فدان والنوبارية 46853 فدان والسويس 15483 فدان والبحيرة 15368، وتقدير إنتاجية الفدان بـ 10 طن، باجمالى إنتاجية لمحصول المانجو 2 مليون و 800 طن سنويًا.

كان المهندس محمد عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، قال فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن اجمالى مساحات محصول المانجو تبلغ 289 ألف فدان ، على مستوى محافظات الجمهورية، منها العديد من الأصناف منها، "كيت ، وكنت ، وامريكى ، مانجو بذرة ، بلدى ، هندى، بيرى، دبشة، قلب الثور، سكرى زبدية ، تيمور، عويس ، مبروكة، كوبانية ، النعومى ، عود احمر ، فجرى كلان ، لانجر ، صديق ، موضحا أن الممارسات الجيدة فى متابعة المحصول أدت الى زيادة الإنتاج الموسم الحالى ، ومن واقع تقرير المساحات وتقدير إنتاجية الفدان تقدر بـ 10 طن ، باجمالى إنتاجية لمحصول المانجو 2 مليون و800 طن سنويًا.