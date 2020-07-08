اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نيوزويك: روسيا والصين تدعمان منظمة الصحة.. وأمريكا خارجها من 6 يوليو 2021

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:55 ص
نيوزويك: روسيا والصين تدعمان منظمة الصحة.. وأمريكا خارجها من 6 يوليو 2021 دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن روسيا والصين أعربتا عن دعمهما لمحاربة فيروس كورونا من خلال منظمة الصحة العالمية في اليوم الذي غادرت فيه الولايات المتحدة رسميا المنظمة.

وتحدث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي عبر الهاتف أمس الثلاثاء في محادثة وجهت اهتمامًا خاصًا للأزمات في سوريا واليمن بالإضافة إلى "إجراءات مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي الجديدة مع من خلال دور منظمة الصحة العالمية"، وذلك وفقًا لوزارة الخارجية الروسية.

وأكد أن الجانبين شاطرا الرأي بوجوب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

كما اتفقا على أن تسييس المشكلات الإنسانية والعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب غير مقبول ، خاصة وسط الوباء.

وانتقدت موسكو وبكين واشنطن لتجميد الأموال لمنظمة الصحة العالمية في أبريل وسط اتهامات بأنها وافقت بسهولة على آراء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وهدد الرئيس دونالد ترامب منذ ذلك الحين بالانسحاب من المنظمة تمامًا، وأمس الثلاثاء غرد السيناتور بوب مينينديز بأن الكونجرس تلقى إشعارًا بالخروج الأمريكي.

وكتب ديمقراطي نيوجيرسي: "استجابة ترامب الفوضوية وغير المتسقة لأزمة كوفيد19 لا تعطيه حق اتخاذ مثل هذا القرار"، "هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين - إنه يترك الأمريكيين المرضى وأمريكا وحدها"

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش لنيوزويك أن المنظمة "تلقت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قدمت إخطارًا رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأنها ستنسحب من منظمة الصحة العالمية اعتبارًا من 6 يوليو 2021" ، لكنه قال إنه لا يمكنه تقديم أي معلومات أخرى في هذه المرحلة.

 

 

 

 


منظمة الصحة العالمية

ترامب

كورونا

روسيا

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة