نقيب المحامين: عفوت جنائياً وتأديبياً عمن سبوني وتركت أمري إلى الله

كتب محمد السيد

قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه عفا جنائياً وتأديبياً عمن سبوه وقذفوا في حقه، مضيفا :"عفوت جنائياً وتأديبياً عمن شتموني وسبوني وقذفوا في حقي وأساءوا إليّ وتركت أمري إلى الله، وضمائرهم".

وفى سياق آخر، خاطب رجائى عطية نقيب المحامين، وزير الخارجية سامح شكري، لإرسال نماذج فيش التوقيع الخاصة بالتوقيعات الخارجية لاعتمادها من قبل النقابة العامة. وجاء نص الخطاب كالتالي:

معالي الدكتور وزير الخارجية.

تَحِيَّة طَيِّبَة وَبَعْد،،،

برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على إرسال نماذج فيش التوقيع الخاصة بالتوقيعات الخارجية لاعتمادها من قبل النقابة العامة، وقد فوضنا محمود فتحي عبد الغني في استلام وتسليم تلك النماذج الموقعة من أعضاء هيئة المكتب باستمرار توقيع النقيب العام، وإضافة الآتي أسماؤهم من أعضاء هيئة المكتب: حسين الجمال ومحمود الداخلي وأبوبكر ضوه و مجدي سخي وورداني عبد الرحمن التوني.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين ، قرر من قبل عرض الملفات الخاصة بالعودة من الزوال على هيئة المكتب لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه، مضيفا: "تعرض علينا الملفات مشفوعة برأي هيئة المكتب".

وأضاف أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا بتشكيل لجنة للتقدير والبت في أدلة الاشتغال للعودة من الزوال من عدمه، ونظرا لتخلف كثيرين من الأعضاء عن حضور جلسات اللجنة، مما يعطل أعمالها، في الوقت الذي تراكمت فيه التظلمات المقدمة من الأساتذة المحامين والمحاميات، قرر عرض الملفات على هيئة المكتب ولو بالتمرير، لتقرير كفاية أدلة الاشتغال المقدمة من عدمه.