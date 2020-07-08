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مياه القليوبية: لدينا 6 محطات مرشحة كبرى و30 صغري وننتج 608.8 ألف م3/يوم

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:20 م
مياه القليوبية: لدينا 6 محطات مرشحة كبرى و30 صغري وننتج 608.8 ألف م3/يوم اجتماع نائب محافظ القليوبية برئيس شركة المياه
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماع مع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية وذلك بمقر الشركة، لمناقشة معدلات التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات، فضلا عن تدعيم شركة مياة الشرب والصرف الصحى   بالمعدات الميكانيكية الضرورية  لتتمكن من التخلص الآمن من مياة الأمطار  لتكون أكثر قدرة وفاعلية لمواجهة مثل هذة الظروف من الخطة الاستثمارية من المحافظة وذلك بحضور فريق من إدارة المشروعات من المحافظة والشركة، بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدأ الاجتماع بتقديم نبذة مختصرة عن تاريخ الشركة، حيث أنها تأسست فى 22/2/2012 وبدأ النشاط بالفعل فى 1-7-2012، واستعرض رئيس الشركة محطات مياه الشرب على مستوى المحافظة، حيث أن عدد المحطات المرشحة الكبرى 6 محطات، بينما عدد المحطات المرشحة الصغرى 30 محطة، أما عدد محطات الآبار والارتوازية 177 محطة، فضلا عن أن كميات المياه المتاحة حيث أن إجمالى كمية المياه المنتجة 608.8 (ألف م3/يوم) وكمية المياه المشتراه 100 (الف م3/يوم) وإجمالى كمية المياه المتاحة 709(ألف م3/يوم) وبالتالى نصيب الفرد   107 ل/فرد/يوم.

وأمتد الحديث عن تطور محطات مياه الشرب من بداية الشركة وحتى 2020 واستعرض أيضًا التحديات التي تواجه الشركة في مشروعات مياه الشرب والمتعلقة بالجهاز التنفيذي ومن بينها محطة مياه شبلنجة ومحطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر وغيرهم.

وتناول الحديث، محطات مياه مرشحة عاجلة مطلوبة لتغطية الاحتياج المائى مثل محطة كفر الجزار وتوسعات محطة مياه الزراعة ومحطة مياه أبو الغيط بالقناطر الخيرية بإجمالى 85 ألف م3/يوم، بالاضافة الى تناول خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2020-2021 م، وتتضمن عدد 16 مشروع استكمال وعدد 35 مشروع جديد.

وانتهى الاجتماع بتقديم الشكر للمهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة على الجهد المبذول، وأنه سوف يتم التنسيق لتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات المتعثرة بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب الجارية فى المواعيد المحددة لها حتى ينعم المواطن بخدمة هذة المشروعات.

اجتماع نائب المحافظ برئيس شركة المياه 2
اجتماع نائب المحافظ برئيس شركة المياه 2

 

اجتماع نائب المحافظ برئيس شركة المياه 3
اجتماع نائب المحافظ برئيس شركة المياه 3

 

اجتماع نائب المحافظ برئيس شركة المياه
اجتماع نائب المحافظ برئيس شركة المياه

 


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