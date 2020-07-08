موريتانيا.. تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الدكتور سيدي ولد الزحاف قوله: إنه وبعد اجراء 850 فحصا تم تسجيل 63 إصابة ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي إلى 5087 إصابة مؤكدة.

وأضاف المسؤول الطبي أنه تم تسجيل تعافي 50 مصابا ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1994 شخصا.

ويتابع 3054 مصابا علاجهم في المشافي ووصل اجمالي الوفيات 137 شخصا.