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موريتانيا.. تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:58 م
موريتانيا.. تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
 
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الدكتور سيدي ولد الزحاف قوله: إنه وبعد اجراء 850 فحصا تم تسجيل 63 إصابة ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي إلى 5087 إصابة مؤكدة.
 
وأضاف المسؤول الطبي أنه تم تسجيل تعافي 50 مصابا ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 1994 شخصا.
 
ويتابع 3054 مصابا علاجهم في المشافي ووصل اجمالي الوفيات 137 شخصا. 
 
وكانت موريتانيا  تسلمت قبل أيام معدات وتجهيزات طبية من اسبانيا، مساهمة منها في المجهودالموريتاني لمكافحة جائحة كورونا.
 
وهذه التجهيزات الطبية تشتمل على أجهزة التنفس والإنعاش وأدوية مساعدة في التكفل وثلاث سيارات إسعاف، بالإضافة إلي فريق طبي .
 
 

 


موريتانيا

فيروس كورونا

صحة

اصابات

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