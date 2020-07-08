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موجز "اليوم السابع".. الصحة تعلن مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون

الأربعاء، 08 يوليه 2020 08:50 م
موجز "اليوم السابع".. الصحة تعلن مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون رغدة بكر
كتب خالد إبراهيم

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فى لايف جديد على صفحة "اليوم السابع" على فيس بوك، استعرض موجز للأخبار أهم عنواين الأخبار على مدار اليوم، وكانت إصدار الرئيس السيسى لقانون خُطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنةِ المالية 2020/2021، وتأكيد روسيا عرضها المساعدة الفنية فى أزمة سد النهضة والتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

كذلك جاء بالموجز، الصحة تعلن: مصر آمنة تماماً من عدوى الطاعون.. وقفزة في معدلات الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ 28.1%، وتأكيد الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا عبر الهواء.. وعلماء يحذرون من إصابات بِتَلَفٍ دماغىِ مُرتبط بكورونا، وأخيرت تعديل محافظ القاهرة لأسعار التصالح على بعض مخالفات البناء ويصدر تسعيرة جديدة لسعر المتر المربع,

جانب من الموجز الإخبارى
جانب من الموجز الإخبارى

كما تحدث خلال اللايف، الزميل محمود طه حسين مسئول ملف التعليم باليوم السابع، حيث أكد أن وزارة التربية والتعليم، لا تتردد فى تطبيق أى إجراء بشأن امتحانات الثانوية العامة، فى إطار تسهيلات، التى تقدمها للطلاب، بسبب الظروف الإستثنائية هذا العام، فقد شهد أمس، بعض الصعوبات فى امتحان مادة الفيزياء، وبعض الطلاب اشتكوا من أسئلة معينة، وهو ما دفع الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى الدعوة لإجتماع غدا الخميس، لبحث نموذج إجابة امتحان الفيزياء، وسيتم بدء تصحيح عينة عشوائية يوم السبت القادم من امتحان الفيزياء.

موجز اليوم السابع
موجز اليوم السابع

وتابع حسين، أن العينة العشوائية إذا أثبتت أنه هناك سؤالا أو جزئية لم يجب عليها الطلاب، سيتم حذف هذه الجزئية كما وعد الدكتور رضا حجازى، وتوزيع درجاتها على باقى الامتحان.

 


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روسيا

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