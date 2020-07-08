موجز الاقتصاد اليوم..الذهب فى أعلى مستوياته منذ 2011 والدولار يفقد 10 قروش

كتب - إسلام سعيد

شهد الاقتصاد المصرى والعربى اليوم عدد من الأخبار التى سنلقى الضوء عليها ضمن موجز أخبار الاقتصاد المقدم من اليوم السابع، ولعل أهم هذه الأخبار هو ارتفاع سعر الذهب عالميا لأعلى مستوياته منذ 2011 وحدوث زياده فى الأسعار محليا بقيمة 4 جنيهات.

قال سمير نعمان نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أرسلت مذكرة إلكترونية للصناع المتضررين من ارتفاع أسعار الغاز، الذين لديهم مطالب أخرى تعرقل العملية الإنتاجية خلال المرحلة الحالية، وإن جميع الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعد مطالبها بتخفيض أسعار الغاز، خلال المذكرة الإلكترونية وإعادة إرسالها للوزيرة بعد انتهائها مباشرة.

وأضاف نعمان لـ"اليوم السابع" أن أبرز مطالب المصنعين من المنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى سيتم مخاطبة الوزيرة بها فى المذكرة هى تخفيض سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية و3 دولارات كأقصى سعر يمكن تقديرة من الحكومة للمنشآت الصناعية وذلك للحد من الخسائر التى تتعرض لها الصناعة المحلية وأسوة بالاسعار العالمية المنخفضة للطاقة ومنها سعر الغاز ، والتى تستطيع المنتجات المصرية حالة انخفاضه منافسة مثيلتها من السلع الأخرى فى الاسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2011 مسجلة 1802 دولار، بعد عودة التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.وارتفع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، اليوم إلي 799 جنيها للجرام، مع توقعات بتغير آخر للأسعار في الساعات القليلة القادمة، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن.

واصل سعر الدولار تراجعه، أمام الجنيه المصرى، ليفقد نحو 10 قروش، على مدار أسبوع، ليسجل متوسط سعر الشراء 15.99 جنيه للدولار، مقابل 16.09 جنيه للدولار يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضى.

وقال مسؤول مصرفى لـ"اليوم السابع"، إن موجة التراجع فى سعر الدولار أمام الجنيه، متوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وبعد وصول الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار.

وانفرد "اليوم السابع" يوم الأحد الماضى، بتصريحات خاصة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فيها إن "مصر تسلمت 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى على قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى".

أشاد كلا من سفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر حسن بهنام إلى قوة وجاذبية الاستثمار في مصر، وذلك أثناء مؤتمر عُقد بواسطة الفيديو، بحضور العديد من رجال الأعمال الفرنسيين والعرب من دول الخليج المهتمين بالسوق المصري.

كما تناول سفير فرنسا الحديث عن العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال إلقاء الضوء على الروابط التاريخية المميزة بين القاهرة وباريس، موقع مصر الاستراتيجي، ودعم فرنسا لمصر في برامجها التطويرية، والمشاريع المتعددة التي يمكن أن تشارك فيها الشركات الفرنسية، والاجراءات الفعالة المتبعة من جانب الجهات الصحية المسؤولة عن مكافحة فيروس كوفيد-19.