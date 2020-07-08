مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء8/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:16 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص
ميعاد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 7:00
ميعاد صلاة العشاء 8:32
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:15 ص
توقيت صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:44
توقيت صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:41 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:09
توقيت صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:33 م
ميعاد صلاة المغرب 58: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:30 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:18
توقيت صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:28 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:17 م
توقيت صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:08
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
موعد صلاة المغرب 7:10 م
ميعاد صلاة العشاء 8:29 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
موعد صلاة المغرب 7:18 م
توقيت صلاة العشاء 8:39 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:34 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
ميعاد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:11 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:03
توقيت صلاة الظهر 11:45 م
ميعاد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 6:46
موعد صلاة العشاء 8:15 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:04 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
توقيت صلاة المغرب 7:15 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:30 ص
توقيت صلاة الظهر 12:32 م
موعد صلاة العصر 4:17 م
توقيت صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:21
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
ميعاد صلاة العصر 3:27 م
توقيت صلاة المغرب 6:52 م
مواقيت صلاة العشاء 8:22 م
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