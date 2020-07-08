اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء8/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء8/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 
 أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:16   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:36 
 
موعد صلاة المغرب 7:00
 
ميعاد صلاة العشاء 8:32 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:15 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 
 
موعد صلاة العصر 3:44 
 
توقيت صلاة المغرب 7:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:41 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:09 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 م 
 
موعد صلاة العصر 3:33 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 58: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:30 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:12 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 
 
موعد صلاة العصر 3:18 
 
توقيت صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:28 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:17 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:08 
 
 
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:12 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:10 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 4:03 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 3:48 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:18 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:39 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:34 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:20 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:50 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:11 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 3:03 
 
توقيت صلاة الظهر 11:45 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:20 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:46 
 
موعد صلاة العشاء 8:15 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 4:04 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:28 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:15 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:40 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:30 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:32 م 
 
موعد صلاة العصر 4:17 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:21 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:12 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:53 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:27 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:52 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:22 م 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 06 يوليه 2020 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 05 يوليه 2020 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-7-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 04 يوليه 2020 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-7-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 03 يوليه 2020 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2/7/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 02 يوليه 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا فجر اليوم بعد قرار وزير الأوقاف

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

انقطاع المياه بـ7 مناطق بمدينة نصر شرق القاهرة.. غدا

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

"القومية للأنفاق" تقرر إلغاء وصلة مترو مطار القاهرة وتستبدله بـ"شاتل باص"

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

زوجة الشهيد الشبراوى: عايشين على ذكراه ودائما بحس أنه هيدخل علينا فى أى وقت

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

مستشار الرئيس لشئون الصحة: انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قائم وإيجابى

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

فيتو روسى ضد تمديد المساعدات الأممية لسوريا عبر الحدود

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

خليفة حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

متحدث الوزراء لـ خالد أبوبكر: تقسيط مبالغ التصالح بمخالفات البناء على 3 سنوات

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

الحكومة: آخر موعد لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

أول رد من مبروك عطية لـ"اليوم السابع" على دعوى منعه من الظهور فى الإعلام

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

رئيس امتحانات الثانوية يكشف تفاصيل توزيع وزيادة درجات الرأفة بنسبة 10%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة