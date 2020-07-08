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مصرع عامل طعنًا بسكين على يد شقيقه في نجع حمادى بقنا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:00 م
مصرع عامل طعنًا بسكين على يد شقيقه في نجع حمادى بقنا جثة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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لقي عامل مصرعه، طعنًا بسكين، بقرية هو، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية مع شقيقه.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا ، بمصرع حسين. م. ع،. 28 عاما ، عامل مقيم في قرية هو، بعد إصابته بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات المباحث ، برئاسة العقيد حاتم حفني ، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي ، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه ، طعن شقيقه بسبب خلافات عائلية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتم ضبط المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


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