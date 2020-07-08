مصرع عامل طعنًا بسكين على يد شقيقه في نجع حمادى بقنا

لقي عامل مصرعه، طعنًا بسكين، بقرية هو، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية مع شقيقه.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا ، بمصرع حسين. م. ع،. 28 عاما ، عامل مقيم في قرية هو، بعد إصابته بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات المباحث ، برئاسة العقيد حاتم حفني ، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي ، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه ، طعن شقيقه بسبب خلافات عائلية.
تم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتم ضبط المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
وكشفت تحريات المباحث ، برئاسة العقيد حاتم حفني ، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي ، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه ، طعن شقيقه بسبب خلافات عائلية.
تم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتم ضبط المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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