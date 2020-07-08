مصرع عامل طعنًا بسكين على يد شقيقه في نجع حمادى بقنا

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا ، بمصرع حسين. م. ع،. 28 عاما ، عامل مقيم في قرية هو، بعد إصابته بسلاح أبيض.



وكشفت تحريات المباحث ، برئاسة العقيد حاتم حفني ، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي ، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه ، طعن شقيقه بسبب خلافات عائلية.



تم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتم ضبط المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



