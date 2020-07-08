مصرع عامل بالدقهلية سقط من الدور الرابع أثناء العمل على سقالة

الدقهلية - شريف الديب

لقى مبيض محارة مصرعه عقب سقوط من أعلى الدور الرابع، بمدينة دكرنس بالدقهلية أثناء العمل بواجهة عقار تحت الإنشاء، حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بوصول عامل جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "أشرف محمد إبراهيم" 53 سنة مبيض محارة مقيم ميت الرومى بمنطقة الغفاير، نتيجة سقوطه من الدور الرابع أثناء العمل بعقار تحت الإنشاء، بعد أن اختل توازنه أثناء الوقوف على سقالة، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى دكرنس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.