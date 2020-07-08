مصرع شخص سقط من ارتفاع بإحدى العقارات السكنية فى الغردقة

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف البحر الأحمر، اليوم الاربعاء، جثة شخص من منطقة الكوثر، بمدينة الغردقة، بعد سقوطه من إحدى الشقق السكنية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الاحمر، يفيد العثور علي جثة سقط من إرتفاع باحدي العقارات، بمنطقة الكوثر، شارع أبوعشرة بالغردقة، حيث إنتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتمت المعاينة الأولية للجثة، وتم نقلها لمشرحة مستشفي الغردقة العام .
وكان قد أصيب شخصان، أمس الثلاثاء، إثر حادث إصطدام سيارة نقل بمحل فى شارع الحجاز، وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.
حيث تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بمحل بشارع الحجاز بالغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج اللازم.
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