مصرع شخص سقط من ارتفاع بإحدى العقارات السكنية فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف البحر الأحمر، اليوم الاربعاء، جثة شخص من منطقة الكوثر، بمدينة الغردقة، بعد سقوطه من إحدى الشقق السكنية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الاحمر، يفيد العثور علي جثة سقط من إرتفاع باحدي العقارات، بمنطقة الكوثر، شارع أبوعشرة بالغردقة، حيث إنتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتمت المعاينة الأولية للجثة، وتم نقلها لمشرحة مستشفي الغردقة العام .