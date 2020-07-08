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مشهد إنسانى.. تكريم ممرض عراقى بعد غنائه لمريضة كورونا مسنة.. فيديو

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:55 م
مشهد إنسانى.. تكريم ممرض عراقى بعد غنائه لمريضة كورونا مسنة.. فيديو ممرض عراقى
كتب هيثم سلامة

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في فيديو يدل على التعامل الإنساني الراقي في ظل جائحة كورونا، هز مشاعر الملايين في مختلف الدول العربية، كرمت وزارة الصحة العراقية معاون مختبر محمد كريم العامل في مستشفى الموانئ التعليمي لجهوده وتعامله الإنساني مع مرضى كورونا.  

وذكرت وزارة الصحة العراقية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك :"منحت دائرة صحة البصرة شهادة تقديرية الى معاون مختبر محمد كريم العامل في مستشفى الموانئ التعليمي لجهوده وتعامله الانساني مع مرضى كورونا الراقدين في المستشفى ".

ممرض عراقى يكرم ويتحول بعد غنائه مريضة كورونا مسنه (1)
 

يشار إلى أنه انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لمسعف عراقى هو يغني بصوته الجميل لمرضى " كورونا" على نطاق واسع ونالت الكثير من الإعجاب والتشجيع.

ممرض عراقى يكرم ويتحول بعد غنائه مريضة كورونا مسنه (2)

ولكن ما تداول بشكل أكبر وتفاعل معه  جماهير السوشيال ميديا، رعايته وغنائه لسيدة عراقية كبيرة في السن وهو يغني لها "يا أمي يا أم الوفاء يا طيف من الجنة" الأغنية الشهيرة للمطرب العراقي سعدون جابر أثناء تواجده مع سيدة مسنة، تعمد الاحتفاء بأمومتها والتعبير الصادق عن حبه.

 

 


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