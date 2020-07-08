وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء ، بأن بوجدانوف والأحمد بحثا كذلك استمرار الجهود المنسقة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال الحوار بين حركتي فتح وحماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى على المنبر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اعترف بها المجتمع الدولي باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني .