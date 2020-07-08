اليوم السابع
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مدير مستشفى الخانكة: استقبلنا 17حالة جديدة مصابة بكورونا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:37 م
مدير مستشفى الخانكة: استقبلنا 17حالة جديدة مصابة بكورونا فيروس كورونا - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قال الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفي الخانكة بالقليوبية، أنه تم حجز الدكتور أحمد إبراهيم رئيس وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي منذ الأمس بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وحرصا علي صحة وسلامة أسرته من الإختلاط وإنتقال العدوي إليهم، مشيرا إلى أنه تم وضع الطبيب تحت الملاحظة وإعطائه العلاج اللازم وفقا لبروتوكولات علاج مرضي العزل حتي تتحسن حالته الصحية ويستكمل علاجه بالعزل المنزلي.
 
وأضاف مدير عام المستشفي، في تصريحات صحفية له ، أن مستشفي العزل استقبلت 17 حالة جديدة مصابة بالفيروس، منهم 5 حالات تم حجزهم بالرعاية المركزه لسوء حالتهم الصحية، و4 حالات تم حجزهم بقسم الرجال، وحجز 8 حالات بالقسم الداخلي "سيدات"، لافتا إلى أن نسب الشفاء والتعافي بين المرضي جيدة نتيجة العامل النفسي الذي يساهم بشكل كبير في أرتفاع نسب الشفاء بين المرضي.
 
وأضاف "سليمان"، أنه تم تشكيل لجنة طبية عليا بالمستشفى للإشراف على وضع بروتوكولات علاج مرضي العزل وتنفيذها ووضع محددات الدخول والخروج للمرضي بناء على حالة المريض، موضحا بأنه عند دخول المريض المستشفي يخضع علي الفور للفرز والكشف والتحاليل المعملية والأشعة الصدرية وتحديد حالته أن كانت بسيطة يتم منحه العلاج من المستشفى ويتم إعطاؤه توجيهات العزل المنزلي، أما أن كانت حالته شديدة الخطوره يطلب منه أشعة مقطعية علي الصدر إذا أثبتت إصابته يدخل المستشفى للعلاج لحين التحسن ثم يستكمل علاجه منزلي مع إرشادات العزل المنزلي وذلك لإعطاء الفرصة لمريض آخر للإستفاده من الخدمة الطبية بالمستشفى.
 

 


الخانكة

القليوبية

كورونا

اخبار مصر

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