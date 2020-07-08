مدير حميات الأقصر: أجرينا 2467 مسحة حتى الآن ونتابع 1000 حالة عزل منزلى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفى حميات الأقصر، أن المستشفى تعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى لا تزال تعمل على مدار الساعة على فرز جميع الحالات وتحويل الإيجابية منها لمستشفيات العزل المختلفة بالمحافظة، حيث بلغت إجمالى المسحات حتى الآن داخلها 2467 مسحة.

وأضاف مدير عام مستشفى حميات الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن إحصائيات المستشفى بلغت حتى الآن، 15505 حالة دخول، وتم إجراء 2467 مسحة للحالات منها 1584 مسحة إيجابية، و883 مسحة سلبية، وبلغ عدد المترددين على المستشفى خلال الأسابيع الماضية 7191 حالة، وتتابع المستشفى حالات عزل منزلى بإجمالى 1000 حالة بصورة يومية، موجهاً الشكر لكافة الداعمين للمستشفى خلال فترة عملها لخدمة مصابى كورونا منذ ظهور أولى الحالات وحتى الآن.

وأوضح الدكتور محمد الرملى على نجاح إدارة المستشفى خلال الفترة الماضية، بعد تطبيق نظام العزل الجديد، فى خروج وشفاء أكثر من 140 حالة من العزل المنزلى والعزل الداخلى بالمستشفى، موضحاً أنه يتم داخل العيادة الجديدة استقبال وفحص حالات العزل المنزلى يومياً وتقديم ندوات ولقاءات التوعية لهم بكيفية وضوابط العزل المنزلى وتقديم العلاج لهم بصورة دورية، وبعد عمل المسحات والاطمئنان على الحالات، يقدم الدكتور عبد الكريم الصيدلى ونائب مدير مستشفى الحميات، لقاء للتوعية بكيفية العزل المنزلى وقدم النصائح للمرضى والمتعافين لحماية أنفسهم من العدوى من جديد، وباقى الحالات لإنجاح العزل المنزلى بالتعليمات اللازمة.

وكانت قد استقبل مستشفى حميات محافظة الأقصر، الأسبوع الماضى، وفدا من وزارة الصحة لمتابعة العمل فى خدمة مصابى كورونا وحالات العزل المنزلى بصورة يومية داخلها، وذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة بمتابعة مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكيد على الدعم المتواصل للمصابين بكورونا، وضم الوفد كلا من الدكتور شريف مصطفى من الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، والدكتور بدران صلاح نائب مدير إدارة الحميات بمدرية الصحة، خلال زيارتهم لمستشفى حميات الأقصر، تفقدوا فيها أقسام المستشفى والعمل داخل المستشفى، وإطمان الوفد على انتظام حالة العمل وإستقبال كل الحالات المصابة والمشتبة بإصابتها بفيروس كورونا، ما تفقد كيفية التعامل مع حالات العزل المنزلى وكروت المتابعة.