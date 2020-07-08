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مدير إدارة الطود الصحية بالأقصر يفند نجاحات رجال الجيش الأبيض

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:15 ص
مدير إدارة الطود الصحية بالأقصر يفند نجاحات رجال الجيش الأبيض مدير إدارة الطود الصحية بالأقصر يفند نجاحات رجال الجيش الأبيض
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية شرق محافظة الأقصر، أنه بعد عدم استقبال حالات جديدة إيجابية لمرض كورونا المستجد فى المدينة الشبابية بالطود والمخصصة للعزل وخروج آخر المتعافين أمس الثلاثاء، الشكر لكل رجال الجيش الأبيض من أطباء وتمريض وإداريين وعمال، والذين شاركوا فى خدمة المرضي على مدار ما يقارب الأربعة شهور بالتناوب، وكانوا على قدر المسئولية التى كلفوا بها من قبل مديرية الشئون الصحية بالأقصر وإدارة الطود الصحية.

وأوضح مدير إدارة الطود الصحية، فى بيان صحفى، أن المدينة الشبابية بالطود شرق الأقصر نجحت خلال الفترة الماضية فى دعم الحالات المصابة بكورونا، وحققت أعلى معدل شفاء وخروج 316 حاله منهم الحاجة خديوية والتى تبلغ من العمر ثمانين عاماً، وهى أكبر معمرة تم حجزها بنزل الطود، والتى خرجت متعافية يوم 27 يونيو وخروج أصغر طفلة متعافية الطفلة "روفان" والتى تبلغ من العمر عامين، حيث إستقبلت المدينة الشبابية العديد من الفريق الطبى المصاب من جميع أنحاء المحافظات، وكانت من أوائل الأماكن التى إستقبلت الحالات المستقرة والبسيطة منذ بداية الجائحة يوم 19 أبريل الماضي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وتوجيهات لجنة إدارة أزمة كورونا بمديرية الشئون الصحيه بالأقصر.

كما أكد الدكتور عمرو سليم، أن هناك أبطالا خارج المنظومة الصحية كانوا يعملون على قدم وساق وقدموا العون والدعم اللوجستى منهم اللواء أحمد مصطفى العيسوي مدير المدينه الشبابية بالطود، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود ومعاونيه فى المجلس، كما كانوا رواد الخير والبر لا يبخلون من تبرعاتهم لجميع المصابين والطاقم الطبى خلال هذه الفترة من أهالى قري مدينة الطود، كما أن هناك أبطال خارج سور المدينة الشبابية بالطود كانوا يعملون ليل ونهار للعمل على راحة المرضي وتلبية إحتياجاتهم، وهم الدكتور بكري عبد الستار مدير مستشفيات العزل بالأقصر، والدكتور محمود عبد الناصر مدير التفتيش الصيدلي، والدكتورة نهاد نصر الدين نائب غرفة أزمة كورونا، والدكتور كارلوس طلعت مدير الطوارئ بالمديرية، وفى نهايه البيان وضح سليم أن إنتهاء موجة الإصابات لا يعنى إنتهاء الجائحة بعد ولكن يجب الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحفاظ على ما تم الوصول إليه حتى الآن.

مدير إدارة الطود الصحية بالأقصر يفند نجاحات رجال الجيش الأبيض (1)
مدير إدارة الطود الصحية بالأقصر يفند نجاحات رجال الجيش الأبيض (1)

 

مدير إدارة الطود الصحية بالأقصر يفند نجاحات رجال الجيش الأبيض (2)
مدير إدارة الطود الصحية بالأقصر يفند نجاحات رجال الجيش الأبيض (2)

 

 

الاقصر

ادارة الطود الصحية

خروج اخر حالات شفاء من نزل الشباب

اخبار الاقصر

المدينة الشبابية بالطود

اخبار المحافظات

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