محافظ الجيزة يقرر عودة العمل بكل الإدارات بكامل طاقته البشرية

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرار بعودة العمل فى كافة أجهزة المحافظة "الديوان العام والأجهزة التابعة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وغيرها، بكامل طاقتها البشرية على أن يكون حضور العاملين بالتناوب "50% و50%" عدا الإدارات والتخصصات التى يرى رئيس الجهة حضورها بدون تناوب.

ووجه المحافظ بضرورة التزام جميع الجهات باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والاحتياجات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما يحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتهاوأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية.

وشدد محافظ الجيزة على أن تلتزم جميع الجهات بتقديم خدماتها للمواطنين، وبالاسلوب الذى يحقق الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية، ويلغى كل قرار يخالف قرار المحافظ .

وفى سياق آخر أكد محافظ الجيزة متابعته للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

وأكد محافظ الجيزة أن 25% من الوحدات الصحية بالمحافظة بدأت فى استقبال المواطنين منذ اليوم الأول للمبادرة بإجمالي 62 وحدة صحية موزعة على 22 إدارة صحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد مضيفاً إنه سيتم العمل أيضا من خلال 5 مستشفيات إحالة على أن يتم استكمال العمل بجميع الوحدات الصحية اعتبارا من أول سبتمبر 2020 .

وأشار محافظ الجيزة أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم وتقديم العلاج وفى حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم.