محافظة المنوفية: بحث مشكلة رفع القمامة بوهة شطانوف وإزالة أسباب الشكوى

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت محافظة المنوفية، بيان لها منذ قليل، جاء نصه: إيماءً إلى ما نشر بموقع "اليوم السابع" بتاريخ 2/6/2020 تحت عنوان (قارئة تناشد الوحدة المحلية برفع تراكمات القمامة من قرية بوهة بالمنوفية)، وإيمانا منا بدوركم الرائد والمتميز وصولا لممارسة إعلامية هادفة وشفافة.

ومن جانبة أكد إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة المنوفية، أنه تم بحث الشكوى وفقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بالتواصل مع الجهات المسئولة، وإزالة أسباب الشكوى، حيث تمت المعاينة والنزول على الطبيعة للموقع مع مسئول البيئة بالوحدة المحلية بشطانوف مركز أشمون، ووجد أن الموقع نظيف ولا يوجد قمامة بالموقع ، حيث تقوم منظومة النظافة برفع القمامة اولا بأول بقرية بوهة بشطانوف أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل إسبوع للقرية ، وبذلك قد تم ازالة أسباب الشكوى .

وكانت القارئة "فاتن رمضان" والمقيمة فى قرية بوهه شطانوف بمركز اشمون محافظة المنوفية، قد أرسلت شكوى عبر خدمة صحافة المواطن اليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تتضرر فيها من انتشار تراكمات القمامة بالقرية نتيجة عدم رفع القمامة من قبل الوحدة المحلية وتركها لفترات طويلة، وهو ما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة وانتشار الباعوض وتشويه المظهر العام فى ظل عدم تواجد صناديق لجمع القمامة.

وتناشد المسئولين بسرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01024773402 .

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا " التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".