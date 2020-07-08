مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام تعاملات الأربعاء وسط هبوط 7 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 13.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5139.47 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% خاسراً 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5616.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4196.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسراً 1.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4192.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 116 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار كويتى عبر 5745 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الصناعة والنفط والغاز بنسبة 0.37%.

وجاء سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.23%، يليه سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 5.43%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كاببيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.92% ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.53%، ثم سهم شركة مدار للتمويل والاستثمار بنسبة 4.37%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة زين العراق، أنها بصدد إطلاق خدمة الجيل الرابع في مطلع عام 2021، بالإضافة إلى تمديد رخصة الشركة لمدة 8 سنوات إضافية تنتهي بتاريخ 30 أغسطس لعام 2030، وذلك بناء على قرارات اجتماع مجلس الوزراء العراقي، وتتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية على الشركة إلا أنه لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر أرسلت هيئة أسواق المال الكويتية، تعميم رقم 7 لسنة 2020 للشركات المدرجة ببورصة الكويت، للإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على أداء الشركات ومركزها المالي، وذلك وفقاً للنموذج المرفق مع التعميم.