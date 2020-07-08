اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يوليه 2020 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام تعاملات الأربعاء وسط هبوط 7 قطاعات

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:26 م
مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام تعاملات الأربعاء وسط هبوط 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 13.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5139.47 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% خاسراً 19.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5616.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسراً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4196.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسراً 1.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4192.08 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 116 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار كويتى عبر 5745 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الصناعة والنفط والغاز بنسبة 0.37%.
 
 
وجاء سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.23%، يليه سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5.71%، ثم سهم شركة بيت الأوراق المالية بنسبة 5.43%، فيما تصدر سهم شركة آسيا كاببيتال الاستثمارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.92% ثم سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.53%، ثم سهم شركة مدار للتمويل والاستثمار بنسبة 4.37%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة زين العراق، أنها بصدد إطلاق خدمة الجيل الرابع في مطلع عام 2021، بالإضافة إلى تمديد رخصة الشركة لمدة 8 سنوات إضافية تنتهي بتاريخ 30 أغسطس لعام 2030، وذلك بناء على قرارات اجتماع مجلس الوزراء العراقي، وتتوقع الشركة أن يترتب على ذلك آثار إيجابية على الشركة إلا أنه لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي.
 
وفي سياق آخر أرسلت هيئة أسواق المال الكويتية، تعميم رقم 7 لسنة 2020 للشركات المدرجة ببورصة الكويت، للإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على أداء الشركات ومركزها المالي، وذلك وفقاً للنموذج المرفق مع التعميم.
 

بورصة الكويت

بورصة الكويت للاوراق المالية

اقتصاد الكويت

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

س و ج.. كيف يستعد الأهلى للهروب من النهاية الحزينة بدورى أبطال أفريقيا؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 8-7-2020.. وعيار 21 يسجل 190.34 ريال

دقت ساعة انتخابات مجلس الشيوخ.. مديريات الصحة تكشف أسماء المستشفيات والأوراق المطلوبة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.. بدء استقبال مرشحى المجلس من اليوم وحتى 16 يوليو.. والصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

دقت ساعة انتخابات مجلس الشيوخ.. مديريات الصحة تكشف أسماء المستشفيات والأوراق المطلوبة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.. بدء استقبال مرشحى المجلس من اليوم وحتى 16 يوليو.. والصحة: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا باليوم والتاريخ

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

حيوان المرموط كلمة السر وراء ظهور الطاعون الدبلي في الصين.. إصابة حالتين بالمرض بعد تناول لحمه النيئ.. وقرار بمنع بيعه وأكله.. والإبلاغ عن أى مرموط مريض أو ميت.. وعلماء: من غير المحتمل أن يتحول لوباء (صور)

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الدولار يفقد 10 قروش خلال أسبوع ويسجل 15.99 جنيه

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل قفز لــ 28.1 % لأول مرة

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

الصحة: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون بنوعيه الدبلى والرئوى

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

أخبار مصر.. تعديل إرشادات كورونا بعد اعتراف الصحة العالمية بانتقاله عبر الهواء

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

الصحة: مصر آمنة تماما من عدوى الطاعون الدبلى والرئوى

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

أسرار من غرفة نوم المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الخامس فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 2342 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة