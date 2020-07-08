وأضاف لافروف، أن موسكو ترغب حين تتبنى أي دولة على هذا الكوكب، سياسات على الساحة الدولية، بأن تضع الهدف الرئيسي ليس لردع أحد كان، ولكن لضمان الاستقرار الاستراتيجي القائم على توازن مصالح جميع الدول، بما في ذلك، بالطبع، القوى الكبرى في العالم.

يذكر أنه بعد مرور عام على توليه منصب وزير الدفاع في أمريكا، أعلن مارك إسبر عن نجاح أمريكا في "احتواء" روسيا والصين.