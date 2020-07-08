كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في مكان العمل؟ وزارة الصحة تجيب

كتب محمد سعودي

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مكان العمل للحماية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم: "في أماكن العمل.. حافظ على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركها بالكحول باستمرار للتقليل من فرصة الإصابة بكوفيد-١٩".

وأضافت :"هناك إرشادات يجب اتباعها في مكان العمل من بينها وضع أماكن لغسل اليدين ووضع مطهر اليدين الكحولي في أماكن واضحة في مكان العمل واتاحتها للجميع"، مشيرة إلى أهمية غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو تنظيفها باستخدام مطهر اليدين الكحولي.



وزارة الصحة على فيسبوك

على صعيد آخر، شددت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع "فيس بوك"، علي فوائد المانجو الصحية مع اقتراب موسم المانجو وبداية انتشارها في الأسواق، مؤكدة أنها غنية بفيتامين سي واللون الأصفر لها يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ المعزز لمناعة الجسم، والتي يحاول الجميع تقويتها بالوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن المانجو غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن من حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بعدم تناول الدهون غير الصحية الموجودة في الزيوت المهدرجة التي توجد في السمن غير الطبيعي والوجبات السريعة والمقليات والمخبوزات والحلويات الجاهزة.

وتحدثت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم عن الأغذية الغنية بالدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة، قائلة: "تناول الدهون الصحية الموجودة في كل الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والذرة والزيت الحار وزيت عباد الشمس ولكن تناولها بحرص لأنها عالية السعرات وتسبب السمنة".