اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في مكان العمل؟ وزارة الصحة تجيب

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:38 م
كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا في مكان العمل؟ وزارة الصحة تجيب غسل اليدين
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مكان العمل للحماية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
 
وقالت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم: "في أماكن العمل.. حافظ على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركها بالكحول باستمرار للتقليل من فرصة الإصابة بكوفيد-١٩".
 
وأضافت :"هناك إرشادات يجب اتباعها في مكان العمل من بينها وضع أماكن لغسل اليدين ووضع مطهر اليدين الكحولي في أماكن واضحة في مكان العمل واتاحتها للجميع"، مشيرة إلى أهمية غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو تنظيفها باستخدام مطهر اليدين الكحولي.
 
وزارة الصحة على فيسبوك
وزارة الصحة على فيسبوك
 
على صعيد آخر، شددت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع "فيس بوك"، علي فوائد المانجو الصحية مع اقتراب موسم المانجو وبداية انتشارها في الأسواق، مؤكدة أنها غنية بفيتامين سي واللون الأصفر لها يشير إلى غناها بالبيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ المعزز لمناعة الجسم، والتي يحاول الجميع تقويتها بالوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا.
 
وأشارت الوزارة إلى أن المانجو غنية بالألياف الطبيعية التي تحسن من حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بعدم تناول الدهون غير الصحية الموجودة في الزيوت المهدرجة التي توجد في السمن غير الطبيعي والوجبات السريعة والمقليات والمخبوزات والحلويات الجاهزة.
 
وتحدثت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم عن الأغذية الغنية بالدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة، قائلة: "تناول الدهون الصحية الموجودة في كل الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والذرة والزيت الحار وزيت عباد الشمس ولكن تناولها بحرص لأنها عالية السعرات وتسبب السمنة".
 
وأضافت :"ابتعد عن الدهون غير الصحية الموجودة في الزيوت المهدرجة الموجودة في السمن غير الطبيعي والوجبات السريعة والمقليات والمخبوزات والحلويات الجاهزة. لأنها تسبب السمنة وارتفاع الدعون في الدم وأمراض القلب والدهون على الكبد".
 
 
 

وزارة الصحة والسكان

الحماية من فيروس كورونا

تعليمات الوقاية من كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

الحكومة توافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة