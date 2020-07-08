إيمان حنا

وجه القضاء العسكرى اليمنى الذى عقد جلسته اليوم فى محافظة مأرب، لمحاكمة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثى، وعدد من أعضاء الميلشيا، عدة اتهامات، كان أبرزها التخابر مع إيران، نستعرض فيما يلى التهم الموجهة لزعيم المتمردين فى اليمن، وفق ما أوردتها الحدث.

ـ تأسيس تنظيم إرهابي مسلح.

ـ التخابر مع دولة أجنبية هي إيران ومدها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية.

ـ الانقلاب على الشرعية في اليمن.

ـ الشروع في قتل رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، قصفا بالطائرات.

ـ الاشتراك مع آخرين في تأسيس "أنصار الله" بإشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني. ـ واقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. ـ السعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا. ـ الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة. ـ السعى لتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري.

ومن جهة أخرى، كانت وزارتا الدفاع والداخلية باليمن قد أكدتا أمس أن الخلية الحوثية التي تم القضاء عليها وضبط بعض عناصرها بوادي عبيدة بمحافظة مأرب بزعامة المتهم محسن صالح سبيعيان كانت متورطة في ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة والمصلحة والخاصة وفي جرائم قتل ونهب وحرابة واغتيالات وكانت تعمل لحساب المليشيا الحوثية المتمردة ولها ارتباطات تنظيمية معها وشاركت في عدد من الجرائم والتخطيط لزعزعة أمن واستقرار محافظة مأرب والاعتداء على السلطات الدستورية والتزعم لعصابة مسلحة بهدف إحداث اختراق لمصلحة المليشيا.

و أن الوزارتين عرضتا في مؤتمر صحفي مشترك عقد، اليوم، بمدينة مأرب، بحضور الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن يحيى حميد، معلومات وتفاصيل جديدة حول الإجراءات المتخذة ضد الأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابة المسلحة من أعمال الحرابة ومقاومة السلطة والقتل العمد والشروع فيه والتخابر مع العدو الحوثي.