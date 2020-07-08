ـ الاشتراك مع آخرين في تأسيس  "أنصار الله" بإشراف قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني.

ـ واقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

 

ـ  السعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا.

 

ـ الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.

 

ـ السعى لتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري. 

 