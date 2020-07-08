ضبط 50 كيلو عجينة حواوشى و70 كيلو سجق غير صالح للاستهلاك بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت حملة تموينية بنطاق مدينة المنصورة، من ضبط كمية من اللحوم الفاسدة .

ووجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، و متابعه صلاحيه المنتجات المعروضه للمواطنين ، وقد تم تشكيل حملة بناحية دائرة المنصورة برئاسة محمد راميس ، والأطباء البيطريين ، سامح الدسوقى ، وخالد عنبر .

وتم تحرير محضر ضد " ايمن ال ح " ميدان الطميهى المنصورة ، صاحب محل جزارة ، لحيازته وعرضه للبيع 50 كيلو عجينه حواوشى ، معبأ باكياس بلاستيك بيضاء ، غير مدون عليها بينات الصلاحية ، وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، وعدد 50 كيلو سجق ، معبأة بداخل 40 طبق فل ابيض ، غير مدون عليها بيانات الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

ومحضر ضد " الشربينى م ال " صاحب محل جزارة ، بناحية سوق ستوته ، لحيازته وعرضه للبيع 20عشرون كليو سجق ، معبأة فى اطباق فل غير مدون عليها أيه بيانات وغير صالحة للاستهلاك الادمي .