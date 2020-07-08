اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يوليه 2020 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات

الأربعاء، 08 يوليه 2020 11:43 م
صور.. فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس بالشرقية، أنه كلف محمد فتحي، رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون، بشن حملة مسائية لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة بقرار رئاسة الوزراء، التى أسفرت عن رصد فرحين بقرية كفر حفنا وتم فضهما، منعا لحدوث تجمعات كبيرة قد تزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وكانت قد أكدت محافظة الشرقية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضة وكيفية الوقاية منه، وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره.

فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات (1)
 

 

فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات (2)
 

 

فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات (3)
 

 

فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات (4)
 

 

فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات (5)

الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

فض فرح

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية فى جميع المواد.. اعرف القرار فى نقاط

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

الكهرباء: حملات تفتيش على مستخدمى العدادات الكودية شهريا بعد تركيبه للمخالفين

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

"إسكان البرلمان": الحفاظ على شبكة المرافق أبرز إيجابيات قرار وقف البناء 6 أشهر

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الحكومة تقر عقوبة الحبس 6 أشهر لإفشاء بيانات المجنى عليهن بالتحرش أو بالاغتصاب

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

الصحة: تسجيل 1025 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 75 وفاة

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

برايتون ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل ويصنع هدفين في دقيقتين "فيديو"

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

وزير الخارجية: لن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

سامح شكرى: تحقيق استقرار ليبيا يتطلب تشكيل حكومة توافقية وتفكيك الميليشيات

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

الحكومة: تعديل "الإجراءات الجنائية" يتيح عدم إثبات بيانات المجنى عليه بقضايا التحرش

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

تحيا الوحدة الوطنية.. الانتهاء من بناء مسجد وكنيسة بسور واحد على فدانين بالمقطم

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

"إسكان البرلمان": لم نتلق تعديلات لقانون الإيجار القديم ولا نية لمناقشته حاليا

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

تغريم شركات اتصالات سعودية 8 ملايين ريال لارتكاب مخالفات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة