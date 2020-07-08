صور.. فض فرحين شعبيين بقرية كفر حفنا فى الشرقية منعا للتجمعات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس بالشرقية، أنه كلف محمد فتحي، رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون، بشن حملة مسائية لمتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة بقرار رئاسة الوزراء، التى أسفرت عن رصد فرحين بقرية كفر حفنا وتم فضهما، منعا لحدوث تجمعات كبيرة قد تزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وكانت قد أكدت محافظة الشرقية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضة وكيفية الوقاية منه، وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتواصل بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشاره.