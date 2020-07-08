صور.. فرحة عارمة بمستشفى إسنا للحجر الصحى بخروج توأم بعد شهر بالحضانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي استشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي، خروج التوأم "أحمد وعبد الله" بعد مرور شهر على ولادتهما ووضعهما داخل الحضانة لوفاة والدتهما بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا، فى بيان صحفى، أنه سادت فرحة كبيرة داخل المستشفى بخروج التوأم "أحمد وعبد الله" بعد استمرار أكثر من شهر داخل الحضانة، حيث ترجع القصة إلى حالة ولادة قيصرية لسيدة مريضة بفيروس كورونا، وتمت إجراؤها من أكثر من شهر داخل مستشفى إسنا التخصصي، والتى توفيت على إثرها الأم بعد معاناة مع المرض، وتركت الطفلين "أحمد وعبد الله" واللذين استمرا أكثر من شهر داخل الحضانة على جهاز التنفس الصناعى، حتى استقرت حالتهما الصحية وتم استلام التوأم اليوم من قبل والدهما، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهما بحفظه وأن يرعاهما بعنايته.

وكانت الدكتورة إلهام محمد محمود صرحت بأنه تم تحت إشراف الدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي، صباح أمس الثلاثاء، خروج عدد 32 حالة تعاف من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى، والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف، حيث إنه من بين حالات الخروج ثلاث حالات كانوا في العناية المركزة، والذين تحسنت حالتهم الصحية.

وأضافت مدير عام مستشفي إسنا التخصصي للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه لدى خروج المتعافين عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج المتعافين، حيث تقدم المتعافين بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بمستشفي إسنا التخصصي، وذلك علي جهودهم المبذولة في تقديم الدعم العلاجي والنفسي لجميع المرضي، حيث إن حالات التعافي والخروج النهائي بمستشفى العزل الصحي بإسنا تجاوز 900 حالة، وأيضاً أكثر من 16 حالة ولادة قيصرية، ليتصدر أبطال وجنود مستشفى إسنا التخصصي المشهد والتي أصبح الجميع يتحدث عن الإنجاز والطفرة التي حققتها مستشفي العزل الصحي باسنا.