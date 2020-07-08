صور.. حماية النيل بالأقصر تنفذ 6 قرارات إزالة لمخلفات وردم بالبعيرات وجزية الطوابية

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، حملاتها اليومية لإزالة المخالفات والتصدى للتعديات، حيث تم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة عبارة عن إلقاء مخلفات ردم منهم عدد 4 قرار ناحية البعيرات بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 2 قرار ناحية جزيرة الطوابيه زمام هندسة نيل نجع حمادى.

وفى نفس السياق نجحت الحملات فى الانتهاء من رفع وإزالة 5000 متر مكعب من إجمالى الكمية، وجار الاستمرار فى استكمال رفع وإزالة التشوينات المخالفة بالكامل ورد الشىء لأصله تحت إشراف مهندسى نيل قنا، وكانت قد بدأت الأعمال فى اليوم الأول ونجحت فى تنفيذ 5 قرارات إزالة بإجمالى 7000 متر مكعب، للتشوينات المخالفة لناتج تكريك المجرى الملاحى بقنا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بقنا، حيث تم رفع ما يقرب من 1000 متر مكعب وجارى رفع التشوينات المخالفة، تحت إشراف مهندسى الإدارة حتى الانتهاء من المخالفات بالكامل، ورد الشئ لاصله كما تم أيضاً تنفيذ قرار الإزالة رقم 785 لسنه 2019 ويشمل إلقاء مخلفات ردم ناحية جزيرة الطوابية زمام هندسة نيل نجع حمادى.

وكانت قد كما نفذت إدارة حماية النيل بالأقصر، حملات نجحت فى تنفيذ 19 قرار إزالة، وذلك فى إطار استمرارا حملات إزالة التعديات والتصدى للمخالفات التى تنفذها وزارة الرى، وضمن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



حماية النيل بالأقصر تنفذ 6 قرارات إزالة لمخلفات وردم بالبعيرات وجزية الطوابية (1)



حماية النيل بالأقصر تنفذ 6 قرارات إزالة لمخلفات وردم بالبعيرات وجزية الطوابية (2)