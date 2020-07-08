صحيفة إيرانية: طهران تعيش يوما مرعبا بعد تسجيل 200 حالة وفاة بكورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

علقت صحيفة جام جم الإيرانية على تسجيل حصيلة قياسية 200 حالة وفاة بفيروس كورونا "كوفيد 19" خلال 24 ساعة أى فى يوم واحد، وكتبت على صدر صفحتها "يوم الرعب"، وقالت: بعد وفاة هذا العدد، اتشحت 200 أسرة بالسواد.

وبحسب الصحيفة فإن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات امتلأت عن آخرها، وتم إشغال طرقات المراكز العلاجية ومواقف السيارات، وفى حصيلة قياسية تم دفن 75متوفى بكورونا فى العاصمة، وشف كورونا طريقه إلى القرى، ويزداد تفشيه فيها.

وقالت الصحيفة إن كورونا فى إيران لا يختار ضحاياه، فطفل ذات 10 سنوات أصيب بمدينة هرمزجان، وهناك طفرة غريبة فى إصابات الشباب، فضلاً عن أن الطواقم الطبية أصبحت منهكة، ولا يراعى المواطنين البروتكولات الصحية وتقام حفلات الزفاف ومراسم العزاء.

وكانت أعلنت السلطات الصحية فى إيران، أمس الثلاثاء عن تسجيل 200 حالة وفاة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية خلال 24 ساعة، وذلك وفق البيان اليومى حول مستجدات وباء كورونا.

ويقترب إجمالى الوفيات بفيروس كورونا فى إيران من 12 ألف حالة، وفيما تم تسجيل ما يقرب من 245 ألف اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء.