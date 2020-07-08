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صحة فلسطين: فيروس كورونا تحت السيطرة والطواقم الطبية اكتسبت الخبرة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:30 ص
صحة فلسطين: فيروس كورونا تحت السيطرة والطواقم الطبية اكتسبت الخبرة انتشار كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن الطواقم الطبية وبعد حوالي 4 أشهر من بدء انتشار فيروس كورونا في فلسطين لا تزال تسيطر على الوضع، رغم تسجيل زيادة في عدد الإصابات.

وأضافت الوزيرة مى الكيلة في بيان عبر صفحة الوزارة على فيس بوك، أن الطواقم الطبية والصحية اكتسبت خبرة كبيرة من خلال عملها الميداني في ظل الجائحة، إضافة إلى تبادلها للخبرات مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها الصين.

وأشادت الوزيرة بالروح الوطنية العالية لدى كوادرنا الطبية والصحية، مؤكدة أن الوضع الصحي في المحافظات الشمالية لا يزال مسيطراً عليه، شاكرة كل الأطباء الفلسطينيين الذين أبدوا روح التطوع لمساندة الوزارة في هذه الجائحة من محافظات الوطن عامة ومن الشتات.

وأوضحت أن المحافظات الجنوبية تحتاج لكل طبيب داخلها في الوقت الحالي للتصدي لفيروس كورونا والذي لا يُعرف متى سينتهي أو تخف حدته، مشيرة إلى أننا لا نريد لأي فجوة أن تحدث داخل مستشفيات الوطن والتي قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتابعت: "شعبنا الفلسطيني يعكس أجمل ما لديه من روح وحدوية ونضالية ووطنية أوقات الأزمات، ووجهت رسالة إلى الكوادر الطبية والصحية والأمنية قائلة: "ابقوا كما عهدناكم وعهدكم شعبكم مقاتلين أشداء ضد هذا الفيروس الذي سننتصر عليه حتماً".

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

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