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صحة السويس: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 1188 ورصد 22 إصابة جديدة

الأربعاء، 08 يوليه 2020 01:23 ص
صحة السويس: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 1188 ورصد 22 إصابة جديدة اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس
السويس – السيد فلاح

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، برئاسة الدكتور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة في السويس، فى بيان لها، ظهور نتائج تحاليل المعملية "PCR" لـ22 حالات إيجابية، حيث تبين إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم متواجدون بمستشفى الحميات والمستشفى العام والصدر والتأمين الصحى، وظهرت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وجار نقلهم لمستشفيات العزل الصحى، فيما توفيت 3 حالات جدد من أبناء السويس.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان صحفي، أنه جار حصر كافة المخالطين للمصابين، والكشف عليهم للتأكد من عدم إصابتهم، وحال ظهور الأعراض على شخص منهم يجرى له تحليل.

وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السويس وصلت لـ 1713 حالة إصابة، وارتفع عدد الوفيات لـ 119 حالة، وعدد الحالات المتواجدة حتى الآن فى مستفيات العزل والعزل المنزلى، 384 حالة، بينما عدد حالات الشفاء والخروج حتى الآن 1188 حالة.

وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال، وتنظيف السطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.


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