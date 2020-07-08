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شركة إينى تدخل على خط الغاز والنفط فى ليبيا وتجتمع مع السراج

الأربعاء، 08 يوليه 2020 05:28 م
شركة إينى تدخل على خط الغاز والنفط فى ليبيا وتجتمع مع السراج فايز السراج
كتب خالد إبراهيم

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فى تطور لافت، اجتمع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، مع وفد من شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، ضم كلا من الرئيس التنفيذي للشركة السيد كلاوديو ديسكالزيض، ومدير عام إيني للموارد الطبيعية السيد اليساندرو بوليتي، والمدير الاقليمي لشمال أفريقيا السيد أنطونيو بانزا، ومديرعام شمال أفريقيا عبد المنعم العريفى.

حكومة الوفاق على فيس بوك
حكومة الوفاق على فيس بوك

 

يأتى ذلك فى وقت تشهد فيه الدولة الليبية انقساما قويا وصراعات وانقسامات، وهو ما جعل الكثيرون يؤكدون أن السراج ليس من حقه إبرام مثل تلك الاتفاقيات الخاصة بالموارد الليبية مثل النفط والغاز.

 

وأشارت مصادر ليبية إلى جهود تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المعنية بالاستقرار في ليبيا لإعادة استئناف النفط مقابل حل الميليشيات المسلحة وتطبيق مبدأ الشفافية على كافة مصروفات الدولة الليبية وتحجيم دور محافظ مصرف ليبيا المركزى في طرابلس – انتهت ولايته قانونيا – الصديق الكبير.

 

يذكر أن سفارة بريطانيا في ليبيا، كانت قد أكدت قبل أيام قليلة أن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا يقوض فرص الحل، موضحة أن هناك تقارير تفيد بتدخل أجنبى فى حقول النفط الليبية، حيث أعربت السفارة البريطانية، عن قلقها من استمرار إغلاق الموانئ النفطية.


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النفط

ليبيا

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اينى

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