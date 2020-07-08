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شحن 4200 طن صودا كاوية وتدوال 23 سفينة بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:57 م
شحن 4200 طن صودا كاوية وتدوال 23 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  EMEK S والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 119.6 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 4200 طن صودا كاويه من الميناء.

وبلغ إجمالى حركة السفن اليوم 23 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات و مغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفه 6 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفه سفينتين حاويات و سفينة بضائع عامة ومن  المنتظر دخول سفينة حاويات .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من العام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%.

كما زادت أعداد السفن المترددة على الميناء بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4% والحاويات الصادرة بنسبة 77.3% والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.

وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققته ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس الماضى رغم تباطؤ النمو التجارى والركود الاقتصادى الذى يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلا أن الميناء شهدت ارتفاعاً فى أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6 % مقارنة بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5 %، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.

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