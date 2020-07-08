شئون البيئة بالبحر الأحمر تشكل لجنة لمتابعة إجراءات الوقاية بالفنادق..صور

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر في بيان لها، أن الهدف من اللجنة الوقوف على مدى جدية الفنادق والمنتجعات السياحية بتطبيق الاجراءات الاحترازية وكذلك الاشتراطات البيئية.

وأضافت أن على هامش أعمال اللجنة تم تنفيذ لقاء توعوى للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحيه للتأكيد على أهميه تطبيق الاجراءات الوقائية الخاصه بالعاملين مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والكشف الدورى عليهم واستخدام المطهرات بشكل مستمر .

وتستكمل اللجنة أعمالها فى متابعة جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية وذلك لجميع الفنادق والمنتجعات السياحية التى حصلت على رخصة التشغيل طبقا للضوابط والاجراءات الموضوعة من قبل وزارة السياحة.

جدير بالذكر، أن قطاع السياحة بالبحر الأحمر يستحوذ على اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والتنفيذية لما لها من أثر بالغ على الأقتصاد القومى وكذلك توفير فرص العمل للشباب وارتباط السياحة بعدة خدمات مباشرة وغير مباشرة٠