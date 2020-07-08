اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:26 م
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شئون البيئة بالبحر الأحمر تشكل لجنة لمتابعة إجراءات الوقاية بالفنادق..صور

الأربعاء، 08 يوليه 2020 02:48 م
شئون البيئة بالبحر الأحمر تشكل لجنة لمتابعة إجراءات الوقاية بالفنادق..صور اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شكلت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، لجنة شارك فيها مسئولو الإدارة العامة للبيئة والتفتيش البيئى، وإعلام البحر الأحمر، والتثقيف البيئى وأخصائيي التفتيش والتوعية البيئة وذلك لمراجعة التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا المستجد بالمنشآت السياحية .

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر في بيان لها، أن الهدف من اللجنة الوقوف على مدى جدية الفنادق والمنتجعات السياحية بتطبيق الاجراءات الاحترازية وكذلك الاشتراطات البيئية.
 
وأضافت أن على هامش أعمال اللجنة تم تنفيذ لقاء توعوى للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحيه للتأكيد على أهميه تطبيق الاجراءات الوقائية الخاصه بالعاملين مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والكشف الدورى عليهم واستخدام المطهرات بشكل مستمر .
 
وتستكمل اللجنة أعمالها فى متابعة جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية وذلك لجميع الفنادق والمنتجعات السياحية التى حصلت على رخصة التشغيل طبقا للضوابط والاجراءات الموضوعة من قبل وزارة السياحة.
 
جدير بالذكر، أن قطاع السياحة بالبحر الأحمر يستحوذ على اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والتنفيذية لما لها من أثر بالغ على الأقتصاد القومى وكذلك توفير فرص العمل للشباب وارتباط السياحة بعدة خدمات مباشرة وغير مباشرة٠ 
 
اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (1)
اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (1)

اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (2)
اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (2)

اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (3)
اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (3)

اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (4)
اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (4)

اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (5)
اعمال لجنة الادارة العامة للبيئة علي الفنادق (5)
 
 
 
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

الغردقة

العامة لشئون البيئة

لجنة للتفتيش علي الاجراءات الوقائية بالفنادق

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