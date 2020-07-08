ربط الجزء الشرقى بالغربى من محور الشهيد الرائد باسم فكرى بقنا الأحد القادم

قنا وائل محمد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الأحد المقبل سيتم ربط الجزء الشرقى بالجزء الغربى من محور الشهيد الرائد باسم فكرى، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب الكمر المعدنى فى منطقة الربط بوسط النيل وسيتم صب طبقة الخرسانة المسلحة يوم الأحد تمهيدا لإستكمال أعمال الرصف والإنارة جاء ذلك خلال تفقده لمعدلات تنفيذ المحور بمرافقة المهندس أحمد ابوالروس رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح الداودى أنه نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال بالمحور بلغت 91 % فيما بلغت نسبة تنفيذ الكوبرى الرئيسى على نهر النيل 96.5 % واستمع المحافظ من المهندس المسئول الى شرح تفصيلى حول خطة إنهاء الأعمال المتبقية مشددا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ المحور مع الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة فى الأعمال الإنشائية وأعمال الرصف وأشاد الداودى بإلتزام العاملين بالمشروع بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ قنا أن المحور يمثل طفرة تنموية حقيقية علي ارض المحافظة حيث سيساهم في ربط مدن المحافظة ببعضها البعض وزيادة معدلات الامان من خلال تقليل خطورة المعديات النيلية كما سيخدم المشروعات الاستثمارية والحركة السياحية والتي توفر بدورها فرص عمل للشباب وتدفع عجلة التنمية بالمحافظة‪ .

الجدير بالذكر ان المحور تبلغ تكلفته حوالي 1.5 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر لكل حارة كما يضم 15 كوبرى و 15 نفق لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف حيث سيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل وسيساهم في تسهيل الحركة المرورية .

وفى سياق أخر، استمع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة الي شكاوي المواطنين وتناقشا معهم حول آليات حلها مؤكدين على أن التواصل والتفاعل مع المواطنين عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة احتياجاته الأساسية.

وأكد أن القيادات التنفيذية بمحافظة قنا تفتح أبواب مكاتبها لاستقبال المواطنين وبحث مشاكلهم خاصة بعد توقف اللقاءات الجماهيرية التي كانت تعقدها المحافظة بشكل دوري في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين .











