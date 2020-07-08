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رئيس مدينة البياضية بالأقصر يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بالمقاهى والمحلات

الأربعاء، 08 يوليه 2020 10:20 م
رئيس مدينة البياضية بالأقصر يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بالمقاهى والمحلات رئيس مدينة البياضية يقود جولة على المقاهى والمحلات
الأقصر - أحمد مرعى

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أجرى اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة لتفقد المقاهي والكافيتريات بمركز ومدينة البياضية، رافقه خلالها جمال مرعزى سكرتير عام المدينة وممثلى ادارات المتابعة والإشغالات، حيث تم متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع تقديم "الشيشة" والالتزام بالضوابط والمعايير المقررة.

وشدد اللواء صحصاح، على أصحاب المنشآت التجارية بالحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم عبر تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير محالهم، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، واستعمال الأكواب ذات الاستعمال الواحد فقط، والتأكيد على مواعيد غلق المقاهى فى تمام الساعة 10 مساء.

وفى السياق نفسه، نفى رئيس مركز البياضية ما تردد عن شائعة فتح قاعات الأفراح والجنازات، مؤكداً أن تلك تكهنات وشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن قاعات الأفراح والجنازات مستمرة فى حالة الغلق.

وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية، والتأكيد على التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات والمطاعم بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بعودة الأنشطة الترفيهية وتطبيق الاجراءات الاحترازية.

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