رئيس مدينة البياضية بالأقصر يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بالمقاهى والمحلات

أجرى اللواء محمد صحصاح رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة لتفقد المقاهي والكافيتريات بمركز ومدينة البياضية، رافقه خلالها جمال مرعزى سكرتير عام المدينة وممثلى ادارات المتابعة والإشغالات، حيث تم متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع تقديم "الشيشة" والالتزام بالضوابط والمعايير المقررة.
وشدد اللواء صحصاح، على أصحاب المنشآت التجارية بالحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم عبر تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير محالهم، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة، واستعمال الأكواب ذات الاستعمال الواحد فقط، والتأكيد على مواعيد غلق المقاهى فى تمام الساعة 10 مساء.
وفى السياق نفسه، نفى رئيس مركز البياضية ما تردد عن شائعة فتح قاعات الأفراح والجنازات، مؤكداً أن تلك تكهنات وشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن قاعات الأفراح والجنازات مستمرة فى حالة الغلق.
وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية، والتأكيد على التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات والمطاعم بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بعودة الأنشطة الترفيهية وتطبيق الاجراءات الاحترازية.
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