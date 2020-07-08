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رئيس صندوق تطوير العشوئيات: نفذنا 175 ألف وحدة سكنية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 12:30 ص
رئيس صندوق تطوير العشوئيات: نفذنا 175 ألف وحدة سكنية وحدات سكنية - أرشيفية
ماجد تمراز

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن المشروعات الهامة التي أجرتها الدولة هي مشروع الأسمرات، وهناك مشروعات في البحر الأحمر والغردقة وسفاجا، وفي الإسكندرية والغربية وسيناء ومرسى مطروح، وهناك عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها ولكن لم يتم افتتاحها، وهناك مدينة السلام العبور الجديدة التي سيتم افتتاحها قريبا، حيث تم تنفيذ 175 ألف وحدة لسكان العشوائيات.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن هناك بعض المشروعات التي ستستمر حتى عام 2021، مثل حدائق الأهرام وحدائق أكتوبر، حتى يمكننا القول إن تلك المشروعات اكتملت، وهناك مناطق تم زيادة رتم التطوير فيها، فلم يتم الاكتفاء بتطوير المناطق غير الآمنة فقط، وإنما تم تطوير محيطها أيضا ليكون تطويرا شاملا.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاهتمام بالمنشآت التي تم بناؤها حتى لا يحدث فيها أي تلف أو تخريب، ويجب على المواطنين الحفاظ عليها، وهناك لجان من التنمية المحلية وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان تقوم بعمل رصد لأي مخالفة قد تحدث في تلك المناطق، والاستماع إلى مطالب المواطنين في تلك المناطق، وكل مشروع له إدارة، ويتم تغيير أي إدارة تقصر في مهامها.

وقال إن الجميع شاهد مشروع رأس البر، والمشروع راقٍ للغاية وموقع عام في غاية الروعة، وسينال استحسان المواطنين فور الإعلان عنه، بالإضافة إلى خطط تطوير الأسواق العشوائية، حيث تم وضع خطة كاملة لإحلالها واستبدالها بأسواق حضارية.


العشوئيات

صندوق تطوير العشوائيات

العشوائيات في مصر

وحدات سكنية

اخبار

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