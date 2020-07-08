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رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات الفنون الجميلة لطلاب الفرق النهائية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 03:06 م
رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات الفنون الجميلة لطلاب الفرق النهائية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا
المنيا حسن عبدالغفار

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أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، اليوم جولة تفقدية لامتحانات كلية الفنون الجميلة، رافقه خلالها الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد الكلية، والدكتور صالح عبد ربه وكيل الكلية لشئون الطلاب، تفقدا خلالها لجان امتحانات مقررات الحفر والطباعة بقسم الجرافيك، وتحريك المجسمات بقسم الرسوم المتحركة، ولجان شعب النحت البارز والميداني والخزف بقسم النحت، وشعب التصوير الزيتي بقسم التصوير.

وذلك في أجواء فنية تميزت بالهدوء والتأمل، وتبعث على الراحة والطمأنينة، هيأتها جامعة المنيا لتحفيز طلابها على الإبداع، ومساعدتهم على نقل رؤيتهم الفنية والتشكيلية في أعمال الجرافيك والنحت والتصوير، لإنتاج أعمال تُعبر عن ما يطلبه أستاذ المادة من عمل فني يُقيم به الطلاب بامتحانات الفرق النهائية لطلاب كلية الفنون الجميلة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها إدارة الجامعة؛ حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من عدوى فيرس كورونا المستجد.

و تابع رئيس الجامعة، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، والتزام الطلاب بارتداء الكمامات، والتهوية الطبيعية الجيدة داخل الاتيليهات الفنية.

 

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