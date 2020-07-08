رئيس الوزراء يعيد تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسته وعضوية 9 وزراء

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء. ويضم المجلس عضوية كلا من وزراء الدفاع والسياحة والاثار والتخطيط والثقافة والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والزراعة والتجارة والصناعة.

وتضم اللجنة عدد من الخبراء والمختصين ذات الصلة بالتنمية العمرانية وهم الدكتور ماهر أستينو والدكتور أحمد يسرى والدكتور أيمن مصلحى والدكتور سامح عبد الجواد ، والدكتور محمد الكحلاوى والدكتور فتحى حسن صالح والدكتور حسانين حسانين محمد أبو زيد والدكتورة سحر عبد المنعم والدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وياسر فتحى رزق سليمان .