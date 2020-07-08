اليوم السابع
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رئيس الطب الوقائى: الطاعون يمكن علاجه عن طريق المضادات الحيوية

الأربعاء، 08 يوليه 2020 09:39 م
رئيس الطب الوقائى: الطاعون يمكن علاجه عن طريق المضادات الحيوية حيوان الفار ناقل الطاعون
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة، أن الطاعون الدبلى ينقل عن طريق القوارض وينشر فى المناطق الريفية المزدحمة، موضحاً أن المرض تنقله بعض الحيوانات على رأسها السناجب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي أم سي، تقديم رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن مرض الطاعون يمكن علاج عن طريق المضادات الحيوية، مشيراً إلى أن بعض الأعراض مشابة للحمة والرعشة وألم فى العضلات، والطاعون الرئوى به أعراض تنفسية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن مصر آمنة تماما من عدوى "الطعون الدبلى" الذى ظهر فى الصين مؤخرا، مشيرة إلى أنها لديها نظام ترصد قوى يتصدى لـــ41 مرضا ووباء، مشددة على أن نظام الترصد المصرى قادر على حماية المجتمع من أى مخاطر وبائية تطرأ على الخارج.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن عدوى الطاعون ما هى إلا عدوى بكتيرية وظهرت حالة واحدة فى ولاية منغوليا الصينية وتم عزل الحالة والتعامل معها سريعا وتابعت: أدوية العدوى البكتيرية تتمثل فى المضادات الحيوية وبالتالى الطاعون له علاج يتمثل فى المضادات الحيوية التى تقضى علية تماما.


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