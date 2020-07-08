دكتورة رانيا المشاط: التعاون المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية يهدف لتوفير الدعم

كتبت هند مختار

نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تغريدة لها على تويتر جاء نصها: "‏دفع افاق الدبلوماسية الاقتصادية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية التي تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون لضمان الموائمة والتوافق بين التدخلات الانمائية بما يوفر الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع لتعظيم الاستفادة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة".

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد عقدت اجتماعًا مع أحمد نايف رشيد الدليمي- سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية- عبر تقنية الفيديوكونفراس.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، فضلاً عن بحث أهم التطورات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وتم التباحث بشأن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك تفعيلاً للاتفاق الموقع في 5 يوليو1988بشأن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين والتي تتولي وزارة التعاون الدولي الإعداد لعقدها)، حيث تأتى هذه المقابلة فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة.